Проект благоустройства Щелоковского хутора вошел в шорт-лист конкурса Archdaily&Strelka Award

Проект развития Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде вошел в шорт-лист из 15 участников конкурса Archdaily&Strelka Award 2019. Поддержать концепцию благоустройства территории можно здесь , голосовать разрешается каждый день.

Голосование продлится до 15 августа, по его итогам определятся три лидера. О проекте-победителе будет снят документальный фильм, который опубликуют в онлайн-кинотеатре Okko. А трое финалистов представят свой проект на международной конференции «Архитектор будущего» в сентябре.

Благоустройство Щелоковского хутора стало одним из первых в России партисипаторных проектов. Основная идея — участие всех пользователей (горожан, администрации, экспертов и бизнеса) в развитии лесопарка. При создании концепции развития территории Институт развития городской среды Нижегородской области ориентировался на решения, которые требуют минимальных затрат на сооружение и эксплуатацию, но при этом создадут импульс функциональному и инфраструктурному развитию лесопарка.

Работы по обновлению Щелоковского хутора начались 19 июля. Речь идет о благоустройстве территорий второго и третьего озера. Согласно проекту, на втором озере появится пляжная зона с лежаками и спасательной вышкой и эффектный понтон. У третьего озера планируется разместить детскую площадку с качелями, горками и другими аттракционами для детей всех возрастов.

Фото: архив пресс-служб