Молодежный фестиваль «Высота» пройдет на площади Минина и Пожарского

31 августа на площади Минина и Пожарского пройдет молодежный фестиваль «Высота» . Он объединит в себе музыку, танцы, интересные арт-пространства, образовательные лектории и десятки интерактивных площадок.

Хедлайнером одного из самых масштабных фестивалей этого лета станет группа «Хлеб» и MARUV. На одной из главных сцен фестиваля соберутся национальные общины, нижегородские танцевальные и музыкальные коллективы, а также столичные диджеи. Еще одно яркое событие «Высоты» – открытый танцевальный чемпионат JUST DANCE.

Зону мероприятия разделят на несколько площадок: