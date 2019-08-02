Молодежный фестиваль «Высота» пройдет на площади Минина и Пожарского
31 августа на площади Минина и Пожарского пройдет молодежный фестиваль «Высота». Он объединит в себе музыку, танцы, интересные арт-пространства, образовательные лектории и десятки интерактивных площадок.
Хедлайнером одного из самых масштабных фестивалей этого лета станет группа «Хлеб» и MARUV. На одной из главных сцен фестиваля соберутся национальные общины, нижегородские танцевальные и музыкальные коллективы, а также столичные диджеи. Еще одно яркое событие «Высоты» – открытый танцевальный чемпионат JUST DANCE.
Зону мероприятия разделят на несколько площадок:
- «Стрит-арт», где нижегородские художники создадут уникальную экспозицию.
- В зоне «Спорт» будут представлены различные танцевальные направления, йога. Также там пройдет открытый кубок по уличной атлетике, стритлифтингу и ОФП.
- «Автофест» порадует любителей авто-техники: настоящий автодром и лекции от представителей мото- и авто-салонов.
- В «Лектории» пройдут лекции от спикеров и презентации молодежных проектов, посвященных 800-летию города.
- Зона «Киберспорт» — площадка, на которой каждый сможет продемонстрирвать свои навыки в компьютерных играх.
- На площадке «Национальные общины» будут представлены традиционные костюмы, музыка и танцы.
- Зона «Урбан» объединит тех, кто любит создавать себе яркие образы, неравнодушен к моде и бежит от серости будней.
31 августа, суббота
С 12.00 до 22.00
Место: пл. Минина и Пожарского
Вход свободный
Фото: Глеб Жижикин
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