18+

Молодежный фестиваль «Высота» пройдет на площади Минина и Пожарского

31 августа на площади Минина и Пожарского пройдет молодежный фестиваль «Высота». Он объединит в себе музыку, танцы, интересные арт-пространства, образовательные лектории и десятки интерактивных площадок.

Хедлайнером одного из самых масштабных фестивалей этого лета станет группа «Хлеб» и MARUV. На одной из главных сцен фестиваля соберутся национальные общины, нижегородские танцевальные и музыкальные коллективы, а также столичные диджеи. Еще одно яркое событие «Высоты» – открытый танцевальный чемпионат JUST DANCE. 

Зону мероприятия разделят на несколько площадок: 

  • «Стрит-арт», где нижегородские художники создадут уникальную экспозицию.
  •  В зоне «Спорт» будут представлены различные танцевальные направления, йога. Также там пройдет открытый кубок по уличной атлетике, стритлифтингу и ОФП.
  • «Автофест» порадует любителей авто-техники: настоящий автодром и лекции от представителей мото- и авто-салонов. 
  • В «Лектории» пройдут лекции от спикеров и презентации молодежных проектов, посвященных 800-летию города. 
  • Зона «Киберспорт» — площадка, на которой каждый сможет продемонстрирвать свои навыки в компьютерных играх. 
  • На площадке «Национальные общины» будут представлены традиционные костюмы, музыка и танцы. 
  • Зона «Урбан» объединит тех, кто любит создавать себе яркие образы, неравнодушен к моде и бежит от серости будней.

31 августа, суббота

С 12.00 до 22.00

Место: пл. Минина и Пожарского

Вход свободный

Фото: Глеб Жижикин

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты