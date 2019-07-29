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Опубликована программа фестиваля веб-сериалов Realist

Стала известна программа фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest, который пройдет в Нижнем Новгороде со 2 по 6 августа. В конкурсе принимают участие 33 проекта – 10 российских и 23 зарубежных. 

2 августа, пятница

20.00

Место:  «Арсенал» (Кремль, 6) 

Торжественная церемония открытия второго международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest.
Вход по пригласительным

3 августа, суббота

Место: «Арсенал» (Кремль, 6) 

11.00

Официальный показ первого блока основной конкурсной программы:

Немного юмора (Уругвай)

В коме (Испания)

Aнахронизм (Италия)

Миллионер из Балашихи (Россия)

Уроки феминизма (США)

В постели (Россия)

Доноры (Бразилия)

Вход по аккредитации

13.00

Деловая программа:

Поддержка киноконтента в России государственными структурами и частными фондами.

Вход по аккредитации

16.00

Официальный показ второго блока основной конкурсной программы:

Стю, меня зовут Стю (Великобритания)

Типа кино (Россия)

Фрэнк (Великобритания)

Требуется демонолог (Великобритания)

Всемирный гимн (Испания)

Охотники за VHS (Германия)

В стране волков (Испания)

Вход по аккредитации

18.00

Деловая программа:

Презентация новой онлайн-платформы для показа и продвижения веб-сериалов Chill. Подписание договора о сотрудничестве
с компанией KTH (Korea Telecom Hitel).

Вход по аккредитации

Место:  «Маяк» (Нижне-Волжская наб., 11)

21.30

Выставка арт-художников, фотовыставка работ и концерт Павла Милюкова.
Выступление KARTASHOW

Вход по аккредитации

 

4 августа, воскресенье

Место: «Арсенал» (Кремль, 6) 

11.00

Официальный показ третьего блока основной конкурсной программы:

Королева сердец (Сингапур)

Дориен (Испания)

Пиксельный разум (Россия)

Неспетый финал (Финляндия)

Блэкаут (Канада)

Ночь любви (Аргентина)

Вход по аккредитации

13.00

Деловая программа:

Поддержка и продвижение веб-контента. Опыт зарубежных стран.

Вход по аккредитации

16.00

Официальный показ четвертого блока основной конкурсной программы:

Masterclass. Жизнь как в сказке (Россия)

Театралы (США)

Русские хакеры (Россия)

Спящая красавица и мужчина в красном костюме (Сингапур)

На глубине (Китай)

Вход по аккредитации

Коллежский асессор (Россия)

Болдиук и Брадок (Бельгия)

Вход по аккредитации

Место: Mixtura bar (Нижне-Волжская наб., 16)

21.30

Концерт «Звонкого».

Вход по аккредитации

5 августа, понедельник

Место: «Арсенал» (Кремль, 6) 

11.00

Официальный показ пятого блока основной конкурсной программы:

1968. Digital (Россия)

Откровенный бисквит на свободе (Великобритания)

Чехов: Screenlife (Россия)

Гимель (Израиль)

Подслушано (Россия)

Тупик (Израиль)

Вход по аккредитации

13.00

Деловая программа:

Где и как учиться созданию веб-сериалов? Паблик-ток российских и зарубежных киношкол.

Вход по аккредитации

16.00

Показ блока конкурса первых серий:

#Сценаристы (Россия)

Гений (США)

Панды не плачут (Германия)

Я иду искать (Россия)

Неправильные (Россия)

Готовим из собачьей еды (Австралия)

Мизантроп: Новые Призраки (Россия)

Аркадий (Россия)

Руди (Италия)

Закон и беспорядок (Россия)

Вход по аккредитации

Место: «Кремлевский на Почаине» (Почаинская ул., 17)

21.30

Просмотр работ российских и зарубежных киношкол и Церемония награждения «WEB START». Выступление Filatov & Karas.

Вход по аккредитации

6 августа, вторник

Место: парк-отель «Кулибин» (Максима Горького ул., 121)

12.00

Деловая программа:

Паблик-ток от компании Divico
и образовательного проекта Adindex. Волна: «Рекламный бум в веб-сериалах. Как бренды интегрируются в онлайн-контент».

Вход по аккредитации

13.30

Деловая программа:

Поиск потребительских инсайтов. Опыт агентства «Five Public»

Вход по аккредитации

Место: Premio Centre

20.00

Торжественная церемония закрытия второго международного фестиваля веб-сериалов REALIST WEB FEST.

​Вход по пригласительным

Фото: архив организаторов

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