Опубликована программа фестиваля веб-сериалов Realist
Стала известна программа фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest, который пройдет в Нижнем Новгороде со 2 по 6 августа. В конкурсе принимают участие 33 проекта – 10 российских и 23 зарубежных.
2 августа, пятница
20.00
Место: «Арсенал» (Кремль, 6)
Торжественная церемония открытия второго международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest.
Вход по пригласительным
3 августа, суббота
Место: «Арсенал» (Кремль, 6)
11.00
Официальный показ первого блока основной конкурсной программы:
Немного юмора (Уругвай)
В коме (Испания)
Aнахронизм (Италия)
Миллионер из Балашихи (Россия)
Уроки феминизма (США)
В постели (Россия)
Доноры (Бразилия)
Вход по аккредитации
13.00
Деловая программа:
Поддержка киноконтента в России государственными структурами и частными фондами.
Вход по аккредитации
16.00
Официальный показ второго блока основной конкурсной программы:
Стю, меня зовут Стю (Великобритания)
Типа кино (Россия)
Фрэнк (Великобритания)
Требуется демонолог (Великобритания)
Всемирный гимн (Испания)
Охотники за VHS (Германия)
В стране волков (Испания)
Вход по аккредитации
18.00
Деловая программа:
Презентация новой онлайн-платформы для показа и продвижения веб-сериалов Chill. Подписание договора о сотрудничестве
с компанией KTH (Korea Telecom Hitel).
Вход по аккредитации
Место: «Маяк» (Нижне-Волжская наб., 11)
21.30
Выставка арт-художников, фотовыставка работ и концерт Павла Милюкова.
Выступление KARTASHOW
Вход по аккредитации
4 августа, воскресенье
Место: «Арсенал» (Кремль, 6)
11.00
Официальный показ третьего блока основной конкурсной программы:
Королева сердец (Сингапур)
Дориен (Испания)
Пиксельный разум (Россия)
Неспетый финал (Финляндия)
Блэкаут (Канада)
Ночь любви (Аргентина)
Вход по аккредитации
13.00
Деловая программа:
Поддержка и продвижение веб-контента. Опыт зарубежных стран.
Вход по аккредитации
16.00
Официальный показ четвертого блока основной конкурсной программы:
Masterclass. Жизнь как в сказке (Россия)
Театралы (США)
Русские хакеры (Россия)
Спящая красавица и мужчина в красном костюме (Сингапур)
На глубине (Китай)
Вход по аккредитации
Коллежский асессор (Россия)
Болдиук и Брадок (Бельгия)
Вход по аккредитации
Место: Mixtura bar (Нижне-Волжская наб., 16)
21.30
Концерт «Звонкого».
Вход по аккредитации
5 августа, понедельник
Место: «Арсенал» (Кремль, 6)
11.00
Официальный показ пятого блока основной конкурсной программы:
1968. Digital (Россия)
Откровенный бисквит на свободе (Великобритания)
Чехов: Screenlife (Россия)
Гимель (Израиль)
Подслушано (Россия)
Тупик (Израиль)
Вход по аккредитации
13.00
Деловая программа:
Где и как учиться созданию веб-сериалов? Паблик-ток российских и зарубежных киношкол.
Вход по аккредитации
16.00
Показ блока конкурса первых серий:
#Сценаристы (Россия)
Гений (США)
Панды не плачут (Германия)
Я иду искать (Россия)
Неправильные (Россия)
Готовим из собачьей еды (Австралия)
Мизантроп: Новые Призраки (Россия)
Аркадий (Россия)
Руди (Италия)
Закон и беспорядок (Россия)
Вход по аккредитации
Место: «Кремлевский на Почаине» (Почаинская ул., 17)
21.30
Просмотр работ российских и зарубежных киношкол и Церемония награждения «WEB START». Выступление Filatov & Karas.
Вход по аккредитации
6 августа, вторник
Место: парк-отель «Кулибин» (Максима Горького ул., 121)
12.00
Деловая программа:
Паблик-ток от компании Divico
и образовательного проекта Adindex. Волна: «Рекламный бум в веб-сериалах. Как бренды интегрируются в онлайн-контент».
Вход по аккредитации
13.30
Деловая программа:
Поиск потребительских инсайтов. Опыт агентства «Five Public»
Вход по аккредитации
Место: Premio Centre
20.00
Торжественная церемония закрытия второго международного фестиваля веб-сериалов REALIST WEB FEST.
Вход по пригласительным
Фото: архив организаторов
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