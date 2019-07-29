Предаемся ностальгии по ТОП-50 и дарим подарки
Начинаем последний месяц лета с вручения цветов! А точнее с розыгрыша прекрасного букета от наших друзей – цветочной студии Queen Flowers. И заодно вспоминаем, как красиво и атмосферно было на церемонии награждения премии ТОП-50.
Условия конкурса максимально простые:
1. Ищем в наших фотоотчетах (или в своих архивах) снимок с фотозоны Queen Flowers. Для удобства делимся ссылками на первую, вторую, третью и четвертую части репортажа.
2. Выкладываем в Instagram.
3. Отмечаем наши аккаунты: @queenflowersstudio и @nn_sobaka_ru.
4. Убеждаемся, что ваш аккаунт открыт.
5. Ждем итогов 6 августа.
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