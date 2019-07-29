Предаемся ностальгии по ТОП-50 и дарим подарки

Начинаем последний месяц лета с вручения цветов! А точнее с розыгрыша прекрасного букета от наших друзей – цветочной студии Queen Flowers. И заодно вспоминаем, как красиво и атмосферно было на церемонии награждения премии ТОП-50.

Условия конкурса максимально простые:

1. Ищем в наших фотоотчетах (или в своих архивах) снимок с фотозоны Queen Flowers. Для удобства делимся ссылками на первую, вторую, третью и четвертую части репортажа.

2. Выкладываем в Instagram.

3. Отмечаем наши аккаунты: @queenflowersstudio и @nn_sobaka_ru.

4. Убеждаемся, что ваш аккаунт открыт.

5. Ждем итогов 6 августа.