Уикенд в Нижнем Новгороде 26-28 июля
Выставка современных художников, вечеринка от The Village, девичник в стиле диско в Butch&Dutch, экспонаты из переработанного пластика в «Арсенале» и, конечно, традиционные танцы в «Селедке» – это и многое другое в нашей афише на выходные.
26 и 27 июля
22.00
Место: «Селедка и Кофе» (Рождественская, 19)
Уикенды в «Селедке и Кофе» давно стали традиционными – много музыки, веселья и ярких людей. В пятницу за пультом в любимом баре low tape, salama, no regular meat и saintmisha, а субботу – Iner (Spb).
Вход свободный
27 июля, суббота
Место: по всему городу
Акция раздельного сбора мусора
В субботу в Нижнем будут работать сразу несколько точек, в которых жители смогут сдать мусор на переработку. Принимается все – от бумаги и картона до стекла, металла и пластика. Проект реализуется общественной организацией «Изменим мир». Перечень мест, где будет осуществляться сбор вторсырья, опубликован здесь.
Вход свободный
Место: «Арсенал» (Кремль, 6)
Если вы еще не оценили экологическую выставку предметов из переработанного пластика, то самое время наведаться в «Арсенал». В подготовке экспозиции, получившей название «Фантастик Пластик», приняли участие более 40 российских и зарубежных дизайнеров. Экспонаты будут представлены в пространстве центра современного искусства по 29 сентября.
27 июля, суббота
22.00
Место: ÖÖ (Алексеевская, 11)
The Village устраивает препати в ожидании масштабной вечеринки в честь своего дня рождения. Танцпол раскачают SuperSanya и Николаич, а на десерт будет подан музыкальный микс от редакции.
Вход свободный
FC
С 26 июля
С 16.00
Место: Нижегородский государственный выставочный комплекс (пл. Минина и Пожарского, 2/2)
В пятницу в Нижнем откроется выставка «Ноэмы», где будут представлены 40 работ современных художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Краснодара. Вместе с российскими авторами свое видение передаст и западноевропейский мастер Nino Duccio. Своими произведениями художники доказывают, что отражение жизни через искусство может и должно быть разнообразным.
26 июля, пятница
22.00
Место: Butch&Dutch (Южный Бульвар, 22а)
В пятницу Butch&Dutch устраивает девичник в стиле disco. Все, что нужно в этот вечер, – укладка, яркий образ и напульсник, чтобы двигаться до утра. За музыку отвечают Dj's Relax, Voice, Run.
Вход свободный
FC/DC
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