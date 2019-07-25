Уикенд в Нижнем Новгороде 26-28 июля

Акция раздельного сбора мусора

В субботу в Нижнем будут работать сразу несколько точек, в которых жители смогут сдать мусор на переработку. Принимается все – от бумаги и картона до стекла, металла и пластика. Проект реализуется общественной организацией «Изменим мир». Перечень мест, где будет осуществляться сбор вторсырья, опубликован здесь.

Вход свободный