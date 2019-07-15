Surf Coffee x Cinema празднует второй день рождения

16 июля одной из самых атмосферных кофеен Нижнего Новгорода Surf Coffee x Cinema исполняется два года. Организаторы советуют приготовить самые удобные кроссовки – день будет веселым и длинным!

Весь день в кофейне будет проходить розыгрыш крутых призов от KK Space и Surf Coffee, для участия в котором нужно будет просто купить кофе. Какой именно – подскажут бариста, которые, кстати, уже приготовили много вкусных и интересных сюрпризов для гостей.

Также можно будет послушать лекции от скейт-бордистов «Сквот Бордшоп» и «Нижегородской школы скейтбординга» и поучиться балансировать на бордах. Кроме того, всех ждет много танцев вместе с Пашей post_dream и большой праздничный торт!