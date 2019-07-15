Surf Coffee x Cinema празднует второй день рождения
16 июля одной из самых атмосферных кофеен Нижнего Новгорода Surf Coffee x Cinema исполняется два года. Организаторы советуют приготовить самые удобные кроссовки – день будет веселым и длинным!
Весь день в кофейне будет проходить розыгрыш крутых призов от KK Space и Surf Coffee, для участия в котором нужно будет просто купить кофе. Какой именно – подскажут бариста, которые, кстати, уже приготовили много вкусных и интересных сюрпризов для гостей.
Также можно будет послушать лекции от скейт-бордистов «Сквот Бордшоп» и «Нижегородской школы скейтбординга» и поучиться балансировать на бордах. Кроме того, всех ждет много танцев вместе с Пашей post_dream и большой праздничный торт!
16 июля, вторник
Место: Surf Coffee x Cinema (Большая Покровская, 51а)
Вход свободный
Фото: Алексей Кузьмичев
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