Уикенд в Нижнем Новгороде 5-7 июля

Открытие проекта «Сад им.»

В субботу в Нижнем Новгороде открывается мемориальный комплекс «Сад им.», созданный художниками Артемом Филатовым и Алексеем Корси во внутреннем дворе крематория. В этот день для гостей будет организована бесплатная автобусная экскурсия. Проект касается одной из фундаментальных основ человеческого существования — страха смерти. В качестве избавления от боязни часто используется «парадоксальная интенция» — сближение с предметом страха.

Вход свободный. Регистрация на трансфер от пл. Минина здесь