Уикенд в Нижнем Новгороде 5-7 июля
Трудовые будни заканчиваются, уступая дорогу фееричным и зажигательным выходным! В нашей афише на этот уикенд – экскурсия «Нижний по следам художников», выступление камерного оркестра Immersive, открытие уникального комплекса «Сад им.», танцы во Freakadely и фестиваль «АРТиКУЛ».
6 июля, суббота
14.00
Место: нижегородский крематорий (Зайцева, 27)
В субботу в Нижнем Новгороде открывается мемориальный комплекс «Сад им.», созданный художниками Артемом Филатовым и Алексеем Корси во внутреннем дворе крематория. В этот день для гостей будет организована бесплатная автобусная экскурсия. Проект касается одной из фундаментальных основ человеческого существования — страха смерти. В качестве избавления от боязни часто используется «парадоксальная интенция» — сближение с предметом страха.
Вход свободный. Регистрация на трансфер от пл. Минина здесь
В прокате весь уикенд
Фильм Томаса Винтерберга о гибели российской подлодки в 2000 году с Леей Сейду, Колином Фертом и Маттиасом Шонартсом. Картина основан на книге Роберта Мура «Время умирать: Нерассказанная история трагедии "Курска”».
Кинолента вошла в список главных новинок проката по версии журнала «Собака.ru».
13 июля, суббота
18.00
Место: Media strike hall (Ковалихинская, 8)
В субботу музыканты камерного оркестра Immersive продемонстрируют неизвестную сторону академической музыки. Их программа «Барокко, джаз, фьюжн» показывает, что смешение на первый взгляд не сочетаемых стилей выдает яркую и необычную музыку, в которой все жанры очень гармонично переплетаются друг с другом. В программе будет все: от Монтеверди и Вивальди до Marco Pereira и Snarky Puppy.
Вход: 500₽
5 и 6 июля
Место: Freakadely (Алексеевская, 13д)
Работа работой, а отдых – по расписанию. В пятницу и субботу Freakadely диктует курс на хип-хоп и призывает наслаждаться летом, несмотря на дождливую погоду.
Вход свободный
5 июля, пятница
18.30
Место встречи: пл. Народного единства (перед памятником Минину и Пожарскому)
Искусствовед Антон Марцев проведет прогулку по улице Рождественской. В программе экскурсии – память о Врубеле, подвиг Кузьмы Минина в изображении Маковского, Репина и Нестерова, гравюра с почтовой марки, неожиданный авангард, Юон и другие.
Вход: free donation
5 июля, пятница
Старт в 17.00
Место: «Маяк» (Нижне-Волжская наб., 11)
5 июля в здании бывшей фабрики «Маяк» состоится открытие фестиваля творческих проектов «АРТиКУЛ». Он объединит частные культурные проекты Нижегородской области, а главным его событием станет масштабная выставка нижегородских художников самых разных жанров и направлений.
Вход свободный
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