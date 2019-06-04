Арт-объект у завода «Красное Сормово» и «Литературная ночь»: опубликована программа проекта «Культурный район»

В Нижнем Новгороде запустили масштабный проект «Культурный район» , в рамках которого каждый район города по-новому откроется нижегородцам. Первым эстафету принимает Сормово, где программа мероприятий стартует уже 5 июня, сообщила в Facebook куратор проекта, член правления Нижегородской Гильдии экскурсоводов и гидов-переводчиков Александра Шарова .

5 июня

В 17.00 Центральная городская детская библиотека им. Горького приглашает всех окунуться в созданный великим русским поэтом А.С. Пушкиным мир произведений. Участники акции «Литературная ночь на Ефремова, 2» смогут принять участие в мастер-классе «Рисуем Пушкина» в технике пуантилизм, смастерить знаменитого героя сказки гениального поэта и создать мультфильм с помощью онлайн-сервисов. В фойе библиотеки пройдет литературное гадание на «Пушкинской гуще».

6 июня

Праздник чтения «Место встречи с книгой – Сормовский пятачок» начнется в 14.00 в сквере на улице Ефремова (центр Сормова). Праздник посвящен Дню русского языка и 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Артисты детского театра «Зазеркалье» покажут уличный спектакль, а для любителей чтения будет работать читальный зал.

В 16.00 в центральной библиотеке им. Зайцева в рамках Всероссийской акции «Литературная ночь – 2019» начнут работу интерактивные и творческие площадки, часть из которых посвящены Пушкину.

9 июня

В 11.00 библиотека им. Ломоносова устроит «Нескучные выходные»: юных горожан и их родителей ждет программа с анимацией, конкурсами и викторинами.

В этот же день в Сормовском районе появится новый масштабный арт-объет. В 12.00 участники фестиваля уличного искусства «Место» презентуют граффити-галерею вдоль завода «Красное Сормово».

Кроме того, пройдет уличный концерт перед общественно-досуговым центром «Буревестник» с участием народного хора русской песни им. Морозова. Начало в 13.30.

Проект «Культурный район» поддержал мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов. На организацию мероприятий каждому району будет выделено по 3 млн рублей из городского бюджета. Проект рассчитан на четыре года, в течение которых марафоны событий пройдут во всех районах Нижнего. Следующим «культурным районом» станет Автозавод.

Фото: Илья Большаков