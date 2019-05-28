В Нижнем Новгороде состоится этап Кубка мира по выездке
С 6 по 9 июня 2019 года в Нижнем Новгороде состоится международный турнир по выездке CDI-W Этап Кубка мира, в рамках которого будет разыгран Кубок России, а также Кубок Губернатора Нижегородской области.
Конноспортивный комплекс «Пассаж» в 14-й раз приглашает на самое грандиозное спортивное мероприятие сезона, ставшее за время его проведения не только долгожданным событием в жизни спортсменов, но и настоящим красочным шоу для любителей конного спорта всех возрастов.
В 2019 году турнир в Нижнем Новгороде является особенно значимым для российского конного спорта: здесь пройдет отбор спортсменов в команду для участия в Олимпийских играх в Токио 2020. В связи с этим в КСК «Пассаж» соберутся все члены сборной страны, включая тех, кто постоянно проживает и тренируется за границей. Затем отобранная команда из 4 человек поборется за путевку на Олимпиаду с другими странами Центрально-Европейкой Лиги на специальном турнире в Подмосковье через две недели после Нижнего.
Организаторы соревнований
- Федерация конного спорта России
- Правительство Нижегородской области
- КСК «Пассаж»
Директор турнира
Анатолий Балыкин, директор КСК «Пассаж», глава комитета Федерации конного спорта России по выездке, вице-президент Федерации конного спорта Нижегородской области.
Главная судейская коллегия
Ирина Макнами (Россия, высшая международная категория 5*), Магнус Рингмарк (Швеция, 5*), Клайв Хэлшол (Великобритания, 5*), Эдуард де Вольф ван Вестеррод (Нидерланды, 5*), Элке Эберт (Германия, 4*), Алла Субботина (Россия, 4*).
Призовой фонд турнира
Общая сумма денежных вознаграждений составит 13 300 евро. Самая крупная премия в размере 1 500 евро учреждается за победу в КЮРе Большого приза.
Деловые партнеры турнира
LIEBHERR, Группа «ГАЗ», Schmitz Cargobull, завод им. Свердлова, LONGINES, коммерческий банк «Ассоциация», «Плаза» (официальный дилер Mercedes-Benz), ЖК «Подкова», бетонный завод «Биплан», садовый центр «Лето»
Информационные партнеры
ГТРК «Нижний Новгород», издание «Нижегородская правда», радиостанция «Европа Плюс», издание «Деловой квартал-Нижний Новгород», журнал «Коммерсантъ-Кволити», интернет-портал «Геометрия»
Конные партнеры
Компания Horse-Bio, магазин товаров для конного спорта Prokoni Shop, конный магазин «Лансада», компания «ТРИУМФХОРС», конная лавка «Кавалерия»
Программа соревнований
6 июня, четверг
10:00 - Предварительный тест Б. Дети CDICh
11:30 - Командный приз. Юноши CDIJ
14:00 - Малый приз CDI2*
7 июня, пятница
10:00 - Командный приз. Дети CDICh
11:30 - Средний приз №1 CDI2*
8 июня, суббота
10:00 - Личный приз. Дети CDICh
11:30 - Личный приз. Юноши CDIJ
14:00 - Большой приз: Кубок Губернатора Нижегородской области CDI-W
9 июня, воскресенье
08:00 - КЮР. Юноши CDIJ
09:30 - КЮР Среднего приза №1 CDI2*
13:00 - КЮР Большого приза: этап Кубка Мира CDI-W
16:30 - Церемония награждения. Закрытие соревнований.
Культурно-развлекательная программа
Финал турнира (9 июня) будет сопровождаться развлекательной программой: живой музыкой, конным шоу, конкурсами и розыгрышами призов от партнеров. На территории комплекса с 10.00 до 17.00 будет работать зона уличной торговли, ярмарка мастеров, фудкорт, детская анимация и многое другое!
В финальный день турнира (9 июня) планируется визит президента Федерации конного спорта России Марины Сечиной и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Адрес: Нижний Новгород, Овражная, 62
Вход: 6, 7, 8 июня свободный
9 июня – предпродажа на сайте kassir.ru - 300₽, в день мероприятия - 400₽.
Дети до 10 лет бесплатно.
К билету не привязано конкретное место на зрительских трибунах.
Фото: архив организаторов
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.