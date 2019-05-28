В Нижнем Новгороде состоится этап Кубка мира по выездке

С 6 по 9 июня 2019 года в Нижнем Новгороде состоится международный турнир по выездке CDI-W Этап Кубка мира, в рамках которого будет разыгран Кубок России, а также Кубок Губернатора Нижегородской области.

Конноспортивный комплекс «Пассаж» в 14-й раз приглашает на самое грандиозное спортивное мероприятие сезона, ставшее за время его проведения не только долгожданным событием в жизни спортсменов, но и настоящим красочным шоу для любителей конного спорта всех возрастов.

В 2019 году турнир в Нижнем Новгороде является особенно значимым для российского конного спорта: здесь пройдет отбор спортсменов в команду для участия в Олимпийских играх в Токио 2020. В связи с этим в КСК «Пассаж» соберутся все члены сборной страны, включая тех, кто постоянно проживает и тренируется за границей. Затем отобранная команда из 4 человек поборется за путевку на Олимпиаду с другими странами Центрально-Европейкой Лиги на специальном турнире в Подмосковье через две недели после Нижнего.

Организаторы соревнований

Федерация конного спорта России

Правительство Нижегородской области

КСК «Пассаж»

Директор турнира

Анатолий Балыкин, директор КСК «Пассаж», глава комитета Федерации конного спорта России по выездке, вице-президент Федерации конного спорта Нижегородской области.

Главная судейская коллегия

Ирина Макнами (Россия, высшая международная категория 5*), Магнус Рингмарк (Швеция, 5*), Клайв Хэлшол (Великобритания, 5*), Эдуард де Вольф ван Вестеррод (Нидерланды, 5*), Элке Эберт (Германия, 4*), Алла Субботина (Россия, 4*).

Призовой фонд турнира

Общая сумма денежных вознаграждений составит 13 300 евро. Самая крупная премия в размере 1 500 евро учреждается за победу в КЮРе Большого приза.

Деловые партнеры турнира

LIEBHERR, Группа «ГАЗ», Schmitz Cargobull, завод им. Свердлова, LONGINES, коммерческий банк «Ассоциация», «Плаза» (официальный дилер Mercedes-Benz), ЖК «Подкова», бетонный завод «Биплан», садовый центр «Лето»

Информационные партнеры

ГТРК «Нижний Новгород», издание «Нижегородская правда», радиостанция «Европа Плюс», издание «Деловой квартал-Нижний Новгород», журнал «Коммерсантъ-Кволити», интернет-портал «Геометрия»

Конные партнеры

Компания Horse-Bio, магазин товаров для конного спорта Prokoni Shop, конный магазин «Лансада», компания «ТРИУМФХОРС», конная лавка «Кавалерия»

Программа соревнований

6 июня, четверг

10:00 - Предварительный тест Б. Дети CDICh

11:30 - Командный приз. Юноши CDIJ

14:00 - Малый приз CDI2*

7 июня, пятница

10:00 - Командный приз. Дети CDICh

11:30 - Средний приз №1 CDI2*

8 июня, суббота

10:00 - Личный приз. Дети CDICh

11:30 - Личный приз. Юноши CDIJ

14:00 - Большой приз: Кубок Губернатора Нижегородской области CDI-W

9 июня, воскресенье

08:00 - КЮР. Юноши CDIJ

09:30 - КЮР Среднего приза №1 CDI2*

13:00 - КЮР Большого приза: этап Кубка Мира CDI-W

16:30 - Церемония награждения. Закрытие соревнований.

Культурно-развлекательная программа

Финал турнира (9 июня) будет сопровождаться развлекательной программой: живой музыкой, конным шоу, конкурсами и розыгрышами призов от партнеров. На территории комплекса с 10.00 до 17.00 будет работать зона уличной торговли, ярмарка мастеров, фудкорт, детская анимация и многое другое!

В финальный день турнира (9 июня) планируется визит президента Федерации конного спорта России Марины Сечиной и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Адрес: Нижний Новгород, Овражная, 62

Вход: 6, 7, 8 июня свободный

9 июня – предпродажа на сайте kassir.ru - 300₽, в день мероприятия - 400₽.

Дети до 10 лет бесплатно.

К билету не привязано конкретное место на зрительских трибунах.

Фото: архив организаторов