Нижегородская loft-площадка Forself отметит первый день рождения вечеринкой
Loft-площадка Forself устраивает крутую вечеринку по случаю своего первого дня рождения. В последний день весны, 31 мая, пространство приглашает всех желающих на open air party, где гостей будет ждать приятная атмосфера и культурное времяпрепровождение.
В программе вечеринки – живая музыка от Maple Season, захватывающие трюки от барменов, азотное шоу, креативная фотозона, free bar и море мороженого!
31 мая, пятница
20.00
Место: Forself (Зеленский съезд, 4)
Вход: 500₽. За билетами обращаться в директ
Фото: архив организаторов
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