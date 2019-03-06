Продолжается прием заявок на участие в фестивале «Открытые беспринцЫпные чтения»

На третий год своего бурного существования организаторы фестиваля «БеспринцЫпные чтения» решили выйти за пределы своего классического формата «популярный на всю страну актер читает именитого автора» и пригласить к участию в своих вечерах артистов и писателей из российских регионов. В 2019 году в Нижнем Новгороде «Открытые беспринцЫпные чтения» состоятся 13 апреля.

В Нижегородском театре драмы перед зрителями выступят сооснователь проекта, популярный современный российский автор Александр Цыпкин, артисты театра и кино Ингеборга Дапкунайте, Максим Матвеев, Анна Михалкова и специальный гость — писательница Наринэ Абгарян, чью прозу, как и авторов проекта, артисты прочтут в этот вечер со сцены.

Организаторы продолжают отбор участников проекта. Местные актеры прочтут со сцены рассказы известных писателей, а истории нижегородских авторов прозвучат в исполнении звезд российского театра и кино.

Если вы писатель, присылайте своих 2—3 рассказа на электронный адрес: info@besprintsypno.ru с пометкой в теме письма «Город. Писатель — имя».

Если вы артист, отправляйте видео длительностью не более 2 минут, в котором вы читаете любой рассказ Александра Цыпкина, на почту: info@besprintsypno.ru с пометкой «Город. Артист — имя».

Авторы самых интересных и ярких текстов и записей получат в подарок книгу с автографом Александра Цыпкина.

Заявки принимаются до 13 марта!

В 2019 году в России пройдет более десяти подобных фестивалей (Иркутск — 5 февраля, Калининград — 14 марта, Уфа — 11 апреля, Екатеринбург — 25 апреля, Сочи — 23 мая, Санкт-Петербург — июнь, Москва — 27 июля), а участники из российских регионов получат возможность представить свои работы московским издателям, продюсерам и режиссерам.