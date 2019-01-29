Регистрация на нижегородский полумарафон «Беги, Герой!» откроется 8 февраля

Благотворительный полумарафон «Беги, Герой!» вновь пройдет в Нижнем Новгороде. 19 мая мероприятие соберет порядка 5 тысяч человек. Регистрация начнется в полдень 8 февраля и продлится до 29 апреля, сообщили журналу «НН.Собака.ru» организаторы.

Пятый «Беги, Герой!» готовит много сюрпризов: корпоративные участники получат возможность посоревноваться между собой в командном первенстве, а дети от 5 до 13 лет пробегут забег на 500 метров.

Второй год подряд в рамках события пройдет конкурс социальных инициатив с бюджетом 500 тысяч рублей. Участниками конкурса смогут стать организации и частные лица, которые развивают проекты, направленные на развитие спорта в нашем регионе. Победителями прошлого года стали нижегородская организация инвалидов «Инватур» и НРООРДИЗ «Перспектива». Для них были приобретены спортивные инвалидные коляски и велосипеды-тандемы для слабовидящих.

Полумарафон стартует от катера «Герой», предполагаются дистанции 5, 10 и 21.1 км. Зарегистрироваться можно тут.

«Беги, Герой!» за четыре года существования вырос в пять раз по количеству бегунов, стал частью всероссийского бегового проекта ЗАБЕГ.РФ и любимым весенним стартом для тысяч нижегородцев.

Фото: архив организаторов