В Нижнем Новгороде появится аналог «Зарядья»

На 800-летие Нижний Новгород получит парк с развлекательной зоной высокого уровня, аналогичной московскому «Зарядью». Об этом рассказала директор «Парк Приокский» Елена Зубова в эфире программы «День за днем» на ННТВ, сообщает NewsNN.

По словам Зубовой, пример «Зарядья» будет использован при составлении концепции по комплексному благоустройству парка «Швейцария». Утвердить проект и начать благоустройство общественной территории планируется уже в этом году.

Финансирование работ возьмут на себя муниципальный, региональный и федеральный бюджеты. После открытия обновленного парка в городской казне может быть предусмотрена статья для финансирования зеленой зоны (сейчас «Швейцария» работает в режиме самоокупаемости). Точная сумма, требуемая для преобразования нижегородского парка в аналог «Зарядья», пока не названа.

В настоящее время депутаты, экологи и жители города могут предложить свои идеи, которые в дальнейшем попадут в концепцию. Открытие совершенно нового парка «Швейцария» ожидается в 2021 году.

Фото: архив пресс-служб