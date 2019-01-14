Выставка «Много Солнца в пространстве Луны» откроется в Нижнем Новгороде

30 января в галерее «Луна» в Нижнем Новгороде (Звездинка, 10б) откроется выставка художественного объединения «ТМ-Студия» – «Много Солнца в пространстве Луны». Показ экспозиции продлится по 9 февраля, сообщают организаторы.

Участники «ТМ-Студии» продолжают традиции художественных объединений начала XX века и в то же время создают свой неповторимый выразительный язык. Выставки художников проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Лондоне, Хельсинки, а также в различных городах Италии и Испании.

«Много Солнца в пространстве Луны» – первая за долгое время выставка «ТМ-Студии» в России. Зрители увидят широкий диапазон произведений: от прекрасных пленэрных работ, написанных в разных точках планеты, до глубоких философских притч, рассказанных экспрессивным языком живописи, а также невероятно интересную, полную символов и смыслов графику художников.

Важными темами для живописцев являются соединение глубины и высоты – человеческих чувств и смыслов, поиск гармонии, которая может возникнуть в пространстве между зрителем и картиной, обращение к символам и образам, позволяющим с помощью слов выразить невыразимое.

Программа выставки:

30 января в 18.30 – Вернисаж с участием друзей и партнеров «ТМ-Студии» – пластического театра Алены Агеевой PosleSlov.

1 февраля в 18.30 – Специальный перформанс пластического театра Алены Агеевой PosleSlov «Солнечная сторона Луны».

4 и 6 февраля в 19.00 – Лекции по истории искусства от искусствоведа Татьяны Тихомировой.

8 февраля в 18.30 – Финисаж. Перформанс-сюрприз артистов Пластического театра Алены Агеевой PosleSlov.

9 февраля в 17.00 – Открытая встреча со студентами творческих мастерских «АртКэмп».

Вход на все события выставки свободный.

Фото: архив организаторов