Каток на Нижне-Волжской набережной будет работать до конца зимы

2 января на живописной Нижне-Волжской набережной открылся каток «Новогоднее чудо». По данным организаторов, каток будет работать ежедневно до конца зимы.

Уютная площадка встретит гостей сверкающими лампочками, теплой атмосферой, горячими вкусными напитками, фееричными DJ-сетами и новой программой каждые выходные. Встречаемся около гриль-бара Butch&Dutch, вход свободный!

График работы проката коньков: будни – с 12.00 до 00.00, выходные – с 12.00 до 02.00.

Фото: архив организаторов