Опубликована программа фестиваля экскурсий «Открытая карта»
Уникальный фестиваль экскурсий от местных для местных «Открытая карта» возвращается в Нижний Новгород! Знатоки местных историй проведут больше 50 прогулок, которые будут стартовать каждые полчаса в разных районах города, сообщают организаторы.
В программе заявлены экскурсии-дегустации, теплые прогулки с посещением интересных зданий и захватывающие перформансы. Есть платные прогулки и фритуры со свободной оплатой по желанию. Записаться на экскурсии можно тут.
Расписание
2 января, среда
11:30 Квест по кремлю
12:00 Экскурсия по деревянным домам и стрит-арту
12:30 Варварская улица
15:00 КиноПокровка
18:30 Вечерний променад по коктейльным барам
3 января, четверг
11:30 Квест по кремлю
12:30 Ленинский район
13:00 Экскурсия в Печерский монастырь
13:30 По окраинам старого города, по улице Белинского
14:00 Город и право
14:30 Бор – себе на уме
15:00 Новогодняя прогулка по Караваихе
15:30 Экспериментальная архитектура Мещеры
18:30 Вечерний променад по коктейльным барам
4 января, пятница
11:30 Квест по кремлю
12:30 Стрит-арт, часть 1
13:00 Что такое Синий карандаш
13:30 Инженерный город
13:30 История Автозаводского парка в деталях
14:00 Штучки и стрит-арт
14:30 Мечты в истории города
16:00 Гастрономическая экскурсия по Нижнему
15:00 Не спеша по Нижнему базару
18:30 Вечерний променад по коктейльным барам
5 января, суббота
12:30 Стрит-арт, часть 2
13:00 По окраинам старого города, по улице Белинского
13:00 Тайны Почаинского оврага
14:00 Улица Ильинская
15:00 Нижегородский конструктивизм
18:30 Вечерний променад по коктейльным барам
6 января, воскресенье
12:30 По следам художников
13:00 Зимняя экскурсия по экотропе «Марьина роща»
13:00 Транспортное Канавино
13:30 Нижегородский кремль
14:00 Нижегородская Венеция – Нижегородская ярмарка
14:00 Подворотни тусовочные и исторические
15:30 Психогеография для бедных (хеппенинг)
16:00 Гастрономическая экскурсия по Нижнему
18:30 Вечерний променад по коктейльным барам
7 января, понедельник
12:30 Мыза и парк Швейцария
13:00 Экскурсия по деревянным домам и стрит-арту
13:00 Започаинье
14:00 Советская типовая архитектура в сравнении с исторической
14:30 Бор – себе на уме
15:30 Неизвестная Большая Покровская
18:30 Вечерний променад по коктейльным барам
8 января, вторник
11:30 Квест по кремлю
12:00 Кинопокровка
12:30 Нижне-Волжская набережная
15:00 Нижегородский конструктивизм
18:30 Вечерний променад по коктейльным барам
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