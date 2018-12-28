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Опубликована программа фестиваля экскурсий «Открытая карта»

 Уникальный фестиваль экскурсий от местных для местных «Открытая карта» возвращается в Нижний Новгород! Знатоки местных историй проведут больше 50 прогулок, которые будут стартовать каждые полчаса в разных районах города, сообщают организаторы.

В программе заявлены экскурсии-дегустации, теплые прогулки с посещением интересных зданий и захватывающие перформансы.  Есть платные прогулки и фритуры со свободной оплатой по желанию. Записаться на экскурсии можно тут.

Расписание

2 января, среда

11:30 Квест по кремлю  

12:00 Экскурсия по деревянным домам и стрит-арту

12:30 Варварская улица 

15:00 КиноПокровка

18:30 Вечерний променад по коктейльным барам

 

3 января, четверг

11:30 Квест по кремлю  

12:30 Ленинский район 

13:00 Экскурсия в Печерский монастырь 

13:30 По окраинам старого города, по улице Белинского 

14:00 Город и право 

14:30 Бор – себе на уме 

15:00 Новогодняя прогулка по Караваихе 

15:30 Экспериментальная архитектура Мещеры 

18:30 Вечерний променад по коктейльным барам 

 

4 января, пятница

11:30 Квест по кремлю  

12:30 Стрит-арт, часть 1 

13:00 Что такое Синий карандаш 

13:30 Инженерный город 

13:30 История Автозаводского парка в деталях 

14:00 Штучки и стрит-арт 

14:30 Мечты в истории города 

16:00 Гастрономическая экскурсия по Нижнему 

15:00 Не спеша по Нижнему базару 

18:30 Вечерний променад по коктейльным барам 

 

5 января, суббота

12:30 Стрит-арт, часть 2 

13:00 По окраинам старого города, по улице Белинского 

13:00 Тайны Почаинского оврага 

14:00 Улица Ильинская 

15:00 Нижегородский конструктивизм 

18:30 Вечерний променад по коктейльным барам 

 

6 января, воскресенье

12:30 По следам художников 

13:00 Зимняя экскурсия по экотропе «Марьина роща» 

13:00 Транспортное Канавино 

13:30 Нижегородский кремль 

14:00 Нижегородская Венеция – Нижегородская ярмарка 

14:00 Подворотни тусовочные и исторические 

15:30 Психогеография для бедных (хеппенинг) 

16:00 Гастрономическая экскурсия по Нижнему 

18:30 Вечерний променад по коктейльным барам 

 

7 января, понедельник

12:30 Мыза и парк Швейцария 

13:00 Экскурсия по деревянным домам и стрит-арту 

13:00 Започаинье 

14:00 Советская типовая архитектура в сравнении с исторической 

14:30 Бор – себе на уме 

15:30 Неизвестная Большая Покровская 

18:30 Вечерний променад по коктейльным барам 

 

8 января, вторник

11:30 Квест по кремлю

12:00 Кинопокровка 

12:30 Нижне-Волжская набережная 

15:00 Нижегородский конструктивизм 

18:30 Вечерний променад по коктейльным барам 

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