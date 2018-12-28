Опубликована программа фестиваля экскурсий «Открытая карта»

Уникальный фестиваль экскурсий от местных для местных «Открытая карта» возвращается в Нижний Новгород! Знатоки местных историй проведут больше 50 прогулок, которые будут стартовать каждые полчаса в разных районах города, сообщают организаторы.

В программе заявлены экскурсии-дегустации, теплые прогулки с посещением интересных зданий и захватывающие перформансы. Есть платные прогулки и фритуры со свободной оплатой по желанию. Записаться на экскурсии можно тут.

Расписание

2 января, среда

11:30 Квест по кремлю

12:00 Экскурсия по деревянным домам и стрит-арту

12:30 Варварская улица

15:00 КиноПокровка

18:30 Вечерний променад по коктейльным барам

3 января, четверг

11:30 Квест по кремлю

12:30 Ленинский район

13:00 Экскурсия в Печерский монастырь

13:30 По окраинам старого города, по улице Белинского

14:00 Город и право

14:30 Бор – себе на уме

15:00 Новогодняя прогулка по Караваихе

15:30 Экспериментальная архитектура Мещеры

18:30 Вечерний променад по коктейльным барам

4 января, пятница

11:30 Квест по кремлю

12:30 Стрит-арт, часть 1

13:00 Что такое Синий карандаш

13:30 Инженерный город

13:30 История Автозаводского парка в деталях

14:00 Штучки и стрит-арт

14:30 Мечты в истории города

16:00 Гастрономическая экскурсия по Нижнему

15:00 Не спеша по Нижнему базару

18:30 Вечерний променад по коктейльным барам

5 января, суббота

12:30 Стрит-арт, часть 2

13:00 По окраинам старого города, по улице Белинского

13:00 Тайны Почаинского оврага

14:00 Улица Ильинская

15:00 Нижегородский конструктивизм

18:30 Вечерний променад по коктейльным барам

6 января, воскресенье

12:30 По следам художников

13:00 Зимняя экскурсия по экотропе «Марьина роща»

13:00 Транспортное Канавино

13:30 Нижегородский кремль

14:00 Нижегородская Венеция – Нижегородская ярмарка

14:00 Подворотни тусовочные и исторические

15:30 Психогеография для бедных (хеппенинг)

16:00 Гастрономическая экскурсия по Нижнему

18:30 Вечерний променад по коктейльным барам

7 января, понедельник

12:30 Мыза и парк Швейцария

13:00 Экскурсия по деревянным домам и стрит-арту

13:00 Започаинье

14:00 Советская типовая архитектура в сравнении с исторической

14:30 Бор – себе на уме

15:30 Неизвестная Большая Покровская

18:30 Вечерний променад по коктейльным барам

8 января, вторник

11:30 Квест по кремлю

12:00 Кинопокровка

12:30 Нижне-Волжская набережная

15:00 Нижегородский конструктивизм

18:30 Вечерний променад по коктейльным барам