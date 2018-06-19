Новый арт-объект установлен у аэропорта "Стригино"
У входа в терминал международного аэропорта "Стригино" появился новый арт-объект: глобус. Он установлен в преддверии массового прибытия болельщиков в город на матчи Чемпионата Мира по футболу. Об этом сообщает "Открытый Нижний".
Скульптура земного шара с приветственной надписью расположилась на привокзальной площади у входа в терминал. Ночью глобус начинает светиться.
Как отмечается, хотя скульптура была установлена совсем недавно - 18 июня - она уже успела стать популярной среди туристов.
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Фото: Архивы пресс-служб.
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