Новый арт-объект установлен у аэропорта "Стригино"

Скульптура земного шара с приветственной надписью расположилась на привокзальной площади у входа в терминал. Ночью глобус начинает светиться.

Как отмечается, хотя скульптура была установлена совсем недавно - 18 июня - она уже успела стать популярной среди туристов.

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