"Uma2rman", "Моя Мишель", "Иванушки International": стало известно, кто приедет в Нижний на ЧМ

Стало известно, кто выступит в Нижнем Новгороде на фестивале болельщиков ЧМ-2018. Об этом сообщает портал "В городе N".

14 июня для жителей Нижнего сыграют "Uma2rman", 18 июня — "Swanky tunes", 19 июня выступит Олег Газманов, 21 — британско-австрийская драм&бэйс группа "Pendulum", 24 — диджей Paul Oakenfold, 25 — советская и российская группа "Земляне", 27 — "Иванушки International", 1 июля — "Моя Мишель", 6 — "Artik&Asti", и в последний день Чемпионата, 15 июля, выступит с концертом Леонид Агутин.

Фестиваль болельщиков расположится на площади Минина и Пожарского. Для зрителей организуют огромный экран для трансляции матчей и обширную развлекательную программу. Фестиваль будет работать на протяжении всего Чемпионата, с 14 июня по 15 июля.