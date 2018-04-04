Открылась регистрация на "Тотальный диктант"

"Тотальный диктант" пройдет по всей России 14 апреля. В Нижнем Новгороде проверить свою грамотность можно будет на 11 площадках. Об этом сообщают организаторы.

Суть акции - добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности.



Текст диктанта каждый год специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

В Нижнем Новгороде "Тотальный диктант" будет проходить на 11 площадках. С сегодняшнего дня открыта регистрация на диктант. Чтобы зарегистрироваться, нужно выбрать подходящую площадку, нажать кнопку «Зарегистрироваться» и следовать инструкциям.

Диктант пройдет 14 апреля в 14:00. Участие бесплатное.