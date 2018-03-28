Правнуки Максима Горького приехали на празднование 150-летия писателя в Нижний Новгород

На празднование юбилея Максима Горького в Нижний Новгород приехали трое его правнуков - Екатерина, Максим и Надежда Пешковы. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил правнук писателя Максим Пешков, Нижний Новгород имеет для их семьи особое значение: ''От всего нашего пешковского клана громадную благодарность вам за то внимание, за ту любовь, которая здесь ощущается буквально на каждом квадратном метре этого города. Дело в том, что Нижний Новгород для нас, для нашей семьи, имеет особое значение не только потому, что здесь родился Алексей Максимович Пешков или Максим Горький, но и потому, что мы чувствуем это самое искреннее, теплое уважение, любовь, понимание этого великого человека. Я думаю, что ни в одном другом городе России такого отношения, такого искреннего, человеческого отношения к Горькому нет''.

Правнуки Максима Горького приехали в среду в Нижний Новгород на мероприятия, посвященные 150-летнему юбилею писателя. Утром они вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным возложили цветы к памятнику на площади Горького.