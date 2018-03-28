Мероприятия в честь юбилея Горького пройдут в сокращенном формате

Мероприятия, проводимые в честь 150-ти летия Максима Горького 28 марта пройдут в сокращенном формате в связи с объявленным в России днем траура. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород".

На праздновании юбилея писателя в театре Драмы отменили фуршет, танцевальные номера и театральные зарисовки.

28 марта пройдут мероприятия Международного фестиваля имени Горького, торжественное открытие Международной научной конференции "Горьковские чтения-2018" в НГХМ.

Все мероприятия пройдут в сокращенном формате.