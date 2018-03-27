В Нижнем Новгороде пройдут траурные акции в память о погибших в Кемерово

В центре Нижнего Новгорода сегодня пройдут три траурных акции в память о погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом сообщает портал NN.ru.

В 18:00 пройдет акция около памятника Чкалову на площади Минина и Пожарского. Участники акции зажгут свечи в память о погибших.

В это же время будет еще одна траурная акция — около скульптуры «Дама с ребёнком», ул. Большой Покровской напротив "Художественных промыслов".

В 19:00 нижегородцы соберутся около театра драмы на Большой Покровской - организаторы призывают приносить с собой цветы и свечи.

Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

Напомним, Нижегородский ожоговый центр сообщал о готовности принять пострадавших из Кемерова.