"Чайная ночь": техно вечеринка пройдет в Нижполиграфе

В пятницу 30 марта в Нижполиграфе ожидается атмосфера techno house вечеринки, волны качественного звука от компании Dynacord и море традиционного китайского чая. Об этом пишут организаторы мероприятия.

Чайные мастера всю ночь будут угощать гостей сладкими комплиментами и ароматными чаями.

Сыграют музыканты из Москвы и города Усинска, Северного края России:

Nick Zory - 23:00

Alexander Ikonnikov - 01:00

Farid Odilbekov b2b Kolhida - 03:00

Адрес: Варварская 32, старый Нижполиграф, 2 этаж

Начало в 23:00

Билеты можно приобрести заранее, по предпродаже - 500 рублей, или на входе - 700.

Подробности - в группе организаторов.