"Чайная ночь": техно вечеринка пройдет в Нижполиграфе
В пятницу 30 марта в Нижполиграфе ожидается атмосфера techno house вечеринки, волны качественного звука от компании Dynacord и море традиционного китайского чая. Об этом пишут организаторы мероприятия.
Чайные мастера всю ночь будут угощать гостей сладкими комплиментами и ароматными чаями.
Сыграют музыканты из Москвы и города Усинска, Северного края России:
Nick Zory - 23:00
Alexander Ikonnikov - 01:00
Farid Odilbekov b2b Kolhida - 03:00
Адрес: Варварская 32, старый Нижполиграф, 2 этаж
Начало в 23:00
Билеты можно приобрести заранее, по предпродаже - 500 рублей, или на входе - 700.
Подробности - в группе организаторов.
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