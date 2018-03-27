Литературный фестиваль им. Горького открылся в Нижнем Новгороде

Открытие II международного литературного фестиваля им. Максима Горького состоялось в Нижнем Новгороде 26 марта. Глава региона Глеб Никитин выступил на мероприятии, посвященном началу фестиваля.

Перед началом церемонии Глеб Никитин объявил минуту молчания в память о жертвах трагедии в Кемеровской области.

"Символично, что сегодня в этом зале будут говорить о Горьком. Он всегда был готов откликнуться на призыв о помощи. Равнодушие, как писал Горький, смертоносно для души человека и нет большего зла в мире, чем равнодушие. Алексей Максимович много помогал и молодым писателям, делился опытом, позволял укрепиться и раскрыться талантам, создавал творческую атмосферу. Наш фестиваль имеет схожие цели – это возможность пообщаться молодым писателям с маститыми авторами, перенять опыт, обменяться идеями, раскрыться по-настоящему. Этот фестиваль ценен и тем, что круглые столы организуются в школах, университетах, музеях, книжных магазинах. Очень важно, что пройдут выездные мероприятия в районах региона. Все это работает на популяризацию книг и чтения", - добавил глава региона.

Фестиваль продлится до 31 марта текущего года. В программе - проведение круглых столов по актуальным вопросам литературы, встречи с писателями в учебных заведениях, библиотеках, книжных магазинах и на других площадках, также пройдут мастер-классы по прозе, поэзии, продвижению книг, встречи с литературными критиками, издателями, творческие вечера известных писателей и драматургов, Нижегородский театр драмы представит спектакли по произведениям Горького. С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте НИА "Нижний Новгород"

На организацию фестиваля правительство Нижегородской области потратило около 6 млн рублей.