Солнечная интерференция ухудшит телесигнал в Нижегородской области

Сбои в трансляции телерадиопрограмм могут возникнуть в Нижегородской области в ближайшие дни. Об этом сообщает "Открытый Нижний".

По информации министерства информационных технологий и связи региона, причиной ухудшения сигнала станет солнечная интерференция, которая продлится с 25 по 30 марта. Это явление наблюдается дважды в год – весной и осенью – когда Солнце, спутник связи и приёмная антенна наземной спутниковой станции выстраиваются на одной линии. В это время качество приёма телерадиоканалов ухудшается вплоть до полного пропадания.

Как уточняется, сбои в трансляции будут продолжаться не более 25 минут в сутки.