Нижегородская область представит популярные туристические маршруты на международной выставке в Москве 10-13 марта. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород" со ссылкой на управление по развитию туристской деятельности министерства культуры Нижегородской области.

С 10 по 13 марта Нижегородская область примет участие в крупнейшей международной туристской выставке "Интурмаркет-2018" (Москва, Крокус-Экспо).

Впервые регион будет представлен объединенным стендом на площади 35 кв метров, где будут презентоваться самые популярные туристские направления – Нижний Новгород, Городец, Семенов, Светлояр, Выкса, Болдино и другие, восемь нижегородских туроператоров представят туры на чемпионат мира по футболу, новые программы туров по Нижегородской области, новые межрегиональные туры "Дорогой народного единства" и "Золотое кольцо народных промыслов", пройдут переговоры о реализации партнерского проекта "Вагон знаний" с Кировской и Самарской областью.

На стенде региона пройдут презентации сувенирной продукции к Чемпионату мира по футболу, где посетители выставки впервые увидят брендированную лицензионную продукцию – матрешки, шкатулки, брелоки и другие изделия с хохломской росписью, а также уже известный мяч-глобус и новую матрешку-гигант с большим футбольным мячом, коллекции стеклянных шаров фабрики "Ариель", посвященные Чемпионату.