В "Арсенале" подведут итоги 12 рейтинга архитектуры Нижнего Новгорода

Как сообщается, в числе номинантов конкурса было 29 новостроек, после первого этапа голосования в коротком списке осталось 11, победитель будет объявлен на итоговой церемонии.

Рейтинг архитектуры Нижнего Новгорода - регулярный общественный конкурс новостроек, он проводится с 1997 года. Раз в два года определяется лучшее новое здание города. Рейтинг подсчитывается на основе двух этапов опросов. В опросе участвует несколько десятков респондентов, готовых обосновать и прокомментировать свой выбор. После подсчёта их голосов определяется короткий список – лучшие здания города за два года. Номинантов в коротком списке отбирает жюри - архитекторы, критики, журналисты из других городов и стран.

Лучшая постройка выбирается в два этапа, на основе совокупного мнения - исходя из представлений о местном и мировом архитектурном контексте.

В этом году проекту Рейтинг архитектуры Нижнего Новгорода исполняется 20 лет: ровно столько насчитывает традиция презентовать архитектурные итоги в виде торта – кондитерской модели здания-победителя. Первым тортом было здания банка «Гарантия», архитекторов Александра Харитонова и Евгения Пестова.