Владимир Панов намерен изменить процедуру отбора дорог для ремонта в 2019 году

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов выразил свое намерение изменить процедуру отбора дорог для ремонта в 2019 году. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород", со ссылкой на управление по работе со СМИ городской администрации.

По словам Владимира Панова, его не устраивает процедура отбора дорог для ремонта, и он планирует кардинально изменить порядок выбора с 2019 года: "В приоритете останутся магистральные дороги, но денежные средства, которые мы заложим в бюджет, будут распределяться между районами в зависимости от протяженности и площади дорог. А уже внутри района сами жители, депутаты, главы администраций должны будут совместно сделать выбор, какие дороги нужно отремонтировать в первую, вторую и последующие очереди".

Также он подчеркнул, что для обеспечения прозрачности работы дорожников, администрация будет развивать систему контроля за их работой со стороны специалистов, жителей и общественных организаций. В том числе, будет создана группу в соцсетях, где жители смогут оставлять свои заявки и получать уведомления о сроках выполнения дорожных работ.