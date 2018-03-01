Проект строительства трамплина в Нижнем Новгороде согласован

Проект строительства лыжного трамплина К-60 в Нижнем Новгороде получил положительное заключение экспертизы. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород".

Стоимость строительства, согласно заключению специалистов, составит 295,2 млн рублей. В состав объекта входят непосредственно трамплин К-60, здание административно-бытового комплекса, тренерская трибуна, судейская трибуна, два помещения охраны. Также необходимо будет построить сети и сооружения инженерно-технического обеспечения, сооружения инженерной защиты склона, выполнить благоустройство и озеленение.

Вопрос с финансированием строительства трамплина пока не решен, облправительство прорабатывает вопрос об источниках финансирования в 2018-2019 годах.