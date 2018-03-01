Основные строительные работы на Московском вокзале завершены, в настоящий момент началась отделка. Об этом сообщает портал "В городе N".

По информации пресс-службы правительства, глава региона Глеб Никитин и гендиректор РЖД Олег Белозеров оценили темпы проведения реконструкции вокзального комплекса в Нижнем Новгороде. Сейчас выполнено 85% от общего объема работ. По словам Эрднеева, с июля прошлого года площадь здания вокзала увеличилась на 1200 квадратных метров.

Рабочие укрепили фундамент, построили второй этаж над залами ожидания и залом билетных касс, в цоколе появились лифтовые шахты, началась укладка гранита на стены, полы, колонны и лестницы. Завершен монтаж витражей, ведется облицовка фасада. На финишную прямую вышли работы по устройству водопровода, канализации и тепловых сетей.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что пуско-наладочные работы на вокзале планируется начать в апреле, а после тестовых испытаний комплекс распахнет свои двери для нижегородцев и гостей города. Ожидается, что это произойдет с временным запасом до чемпионата мира по футболу.