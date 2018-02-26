Парк на Стрелке будет закрыт для посещения до окончания ЧМ-2018 по футболу

Парк, который сейчас благоустраивается на территории бывшего речного порта на Стрелке в Нижнем Новгороде, будет закрыт для посещений до окончания чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом, со ссылкой на сообщение Министерства спорта Нижегородской области, пишет порта NN.ru.

Работы по благоустройству территории парка сейчас в самом разгаре. Из всех построек, что были на месте речного порта, сохранены лишь трансформаторная подстанция, здание-памятник насосной станции и ажурные конструкции XIX века, которые ранее служили складами.

Как отмечается, новый парк будет занимать 10,5 га. Его создание должно завершиться к 15 мая. В проекте предусмотрено сохранение особо ценных пород деревьев, защитного сооружения гражданской обороны, памятника «Павшим в боях за Родину» и насосной станции. Однако жители Нижнего не скоро смогут прогуляться по новому парку.

Новое общественное пространство будет закрыто для свободного посещения вплоть до окончания чемпионата мира. Безопасность закрытой части парка будет осуществляться за счет пропускных пунктов, ограждений и охраны.