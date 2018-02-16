Дом № 16-а на Малой Покровской хотят снести к ЧМ-2018

Многоквартирный дом на Малой Покровской, 16 планируется снести в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. Об этом сообщает НТА-Приволжье.

Данную информацию прокомментировала председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Валентина Никулина. Согласно её заявлению, предполагаемый к сносу дом не является объектом культурного наследия и в нём сейчас никто не проживает.

Никулина также поясняет, что снос дома - необходимая мера. Он стоит на пути следования болельщиков и гостей ЧМ-2018. В настоящее время на снос дома получены разрешения всех контролирующих органов.