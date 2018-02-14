Сроки ремонта фасадов домов к ЧМ-2018 могут быть сорваны. Об этом сообщает НТА-Приволжье, со ссылкой на заявление председателя постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре Андрея Дранишникова.

Как отмечает Андрей Дранишников, ремонт фасадов в городе необходимо завершить до середины мая текущего года, однако работы в данном направлении еще не начинались, "потому что у нас все делается, как обычно, в последний момент".

Также он подчеркивает, что объем средств, выделенный на фасад каждого дома является недостаточным: за 150 и 200 тыс. рублей не получится сделать достойного качественного ремонта.

Председатель постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре добавил, что все вопросы, которые сейчас вызывают сомнения,будут рассмотрены комиссией на следующем заседании, и депутаты постараются найти пути решения этих проблем.