Нижегородцы проголосовали за лучшее название для площади Лядова

Специалисты «Научно-исследовательского Института проблем социального управления» провели в Нижнем Новгороде опрос на тему переименования площади Лядова. Об этом сообщает "Открытый Нижний", со ссылкой на пресс-службу института.

В Нижнем Новгороде проводиля соцопрос, участие в котором приняли 751 человек. "Какое название должно быть у площади Лядова?" - именно этот вопрос задавали нижегородцам.

Отмечается, что большинство людей (54,4%) высказались за то, чтобы оставить площади ее нынешнее название. 7,8% опрошенных заявили, что площадь должна стать Крестовоздвиженской, 6,4% сделали выбор в пользу площади Монастырской. Еще 7,5% заявили, что месту нужно какое-то совсем другое название. Оставшиеся 23,8% сказали, что им все равно, как будет называться площадь.