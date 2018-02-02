Объявлены первые участники юбилейного фестиваля Alfa Future People

Пусть к успеху Yellow Claw начали восемь лет назад. Команда собралась вместе в 2010 году — тогда еще в формате трио — и почти сразу завоевала популярность, удачно совместив мелодичность хауса, трэповый ритм и уместные дабстеповые дропы. С выпуском дебютных синглов музыканты попали на страницы не только профильных изданий, но и журналов более широкого профиля вроде Rolling Stone, включившего артистов в список «10 артистов, которых вы должны знать». Сегодня на их счету два студийных альбома и самый широкий круг коллабораторов — от рэпера Джуси Джея до российской группы Serebro, с которой Yellow Claw записали трек «Blood Diamond».

Стив Аоки - американец японского происхождения и постоянный резидент калифорнийских клубов отлично знаком не только россиянам, но и меломанам всего мира. Уже два десятка лет Стив не теряет энтузиазма в области продвижения электронной музыки и недавно даже стал героем документального фильма с говорящим названием «Отосплюсь после смерти».

DVBBS - дуэт братьев Криса и Алекса Андре ван ден Хуфов. В юности парни переиграли музыку во всех возможных стилях, пройдя через увлечение роком, панком и рэгги. В итоге они пришли к сочинению треков на стыке EDM, южноамериканского трэпа и электро-хауса, сохранив невероятную широту взглядов и музыкальных пристрастий. Первый мини-альбом «Initio» они выпустили в 2012-м и уже обратили на себя внимание поклонников танцевальной музыки, а уже через год случился прорыв — сингл «Tsunami», записанный в сотрудничестве американским диджеем Джоном Боргером, известным под псевднимом Borgeous. Песня прогремела в европейских чартах (заняв первые места в Бельгии и родной для братьев Голландии) и вывела их на мировой уровень. Сегодня под их контролем находится фестиваль Mount Woozy Festival, уже три года проходящий в Торонто, а впереди — планы по завоеванию мира электронной музыки.