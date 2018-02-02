Объявлены первые участники юбилейного фестиваля Alfa Future People
Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People, который пройдет 10-12 августа при поддержке Альфа-Банка, объявил первых участников. К ранее объявленным Afrojack, Vini Vici и Ben Klock присоединились один из самых востребованных диджеев планеты Steve Aoki, дуэт DVBBS, а также звезды трэпа YellowClaw.
Пусть к успеху Yellow Claw начали восемь лет назад. Команда собралась вместе в 2010 году — тогда еще в формате трио — и почти сразу завоевала популярность, удачно совместив мелодичность хауса, трэповый ритм и уместные дабстеповые дропы. С выпуском дебютных синглов музыканты попали на страницы не только профильных изданий, но и журналов более широкого профиля вроде Rolling Stone, включившего артистов в список «10 артистов, которых вы должны знать». Сегодня на их счету два студийных альбома и самый широкий круг коллабораторов — от рэпера Джуси Джея до российской группы Serebro, с которой Yellow Claw записали трек «Blood Diamond».
Стив Аоки - американец японского происхождения и постоянный резидент калифорнийских клубов отлично знаком не только россиянам, но и меломанам всего мира. Уже два десятка лет Стив не теряет энтузиазма в области продвижения электронной музыки и недавно даже стал героем документального фильма с говорящим названием «Отосплюсь после смерти».
DVBBS - дуэт братьев Криса и Алекса Андре ван ден Хуфов. В юности парни переиграли музыку во всех возможных стилях, пройдя через увлечение роком, панком и рэгги. В итоге они пришли к сочинению треков на стыке EDM, южноамериканского трэпа и электро-хауса, сохранив невероятную широту взглядов и музыкальных пристрастий. Первый мини-альбом «Initio» они выпустили в 2012-м и уже обратили на себя внимание поклонников танцевальной музыки, а уже через год случился прорыв — сингл «Tsunami», записанный в сотрудничестве американским диджеем Джоном Боргером, известным под псевднимом Borgeous. Песня прогремела в европейских чартах (заняв первые места в Бельгии и родной для братьев Голландии) и вывела их на мировой уровень. Сегодня под их контролем находится фестиваль Mount Woozy Festival, уже три года проходящий в Торонто, а впереди — планы по завоеванию мира электронной музыки.
Ранее уже были объявлены такие участники главной сцены, как обладатель «Грэмми» Afrojack, звезды транса из Египта, сыгравшие у подножия пирамид в Гизе, Aly&Fila и постоянные участники главных мировых фестивалей, попавшие в 2014 году на 3 место по версии Beatport, Vini Vici.
Второй год подряд Alfa Future People расширяет представленные на фестивале музыкальные стили. Как и в прошлом году, на AFP будет построена полноценная техно-сцена Miller Future Musiс. Первым объявленным артистом сцены стал Ben Klock, резидент берлинского клуба Berghain и один из наиболее востребованных техно-диджеев и продюсеров современности.
Помимо музыки на Alfa Future People представлены масштабные зоны спорта и технологий, а также лучшая в России фестивальная инфраструктура. Как и в предыдущие годы, Alfa Future People будет территорией, полностью свободной от наличных денег. Все три фестивальных дня гостям фестиваля доступны широкополосный wi-fi, горячие души, а до места проведения из Нижнего Новгорода будут курсировать электрички с уменьшенным временным интервалом. Пятый, юбилейный фестиваль, традиционно пройдет в поселке Большое Козино под Нижним Новгородом при поддержке Нижегородской области.
Билеты на фестиваль уже доступны для покупки на сайте.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.