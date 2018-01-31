Благотворительный фестиваль пройдет в пиццерии "Юла"

Благотворительный фестиваль «Ради Любви» откроется в "Юла Pizza" 7 февраля, и продлится ровно неделю - по 14-е февраля. Об этом сообщают сами организаторы.

На выставке свои работы представят нижегородские художники: RADA, Олег Мустафин, Олег Вдовин, Анна Гольдбаум, Максим Литвинов, Илья Барабин, Вася Басё, Дмитрий Дренин, Мурат Юсупов, Екатерина Пономарева, Анна Толмачева и Роман “Крест” Докукин (ежедневно с 12:00 до 22:00).

Параллельно с вернисажем в арт-пространстве над «ЮЛОЙ» каждый вечер будут проходить театральные постановки (концерты, спектакли, читка, балет) с участием студентов Мастерской Александра Сучкова и Льва Харламова, а также нижегородских актеров: Александра Калугина, Константина Кибардина, Маши Лутошкиной, Юлии Пыхтиной.

Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться в официальной группе организаторов.