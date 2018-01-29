Завершение ремонта Большой Покровской переносится на 2019 год

Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и глава Нижнего Новгорода Владимир Панов договорились о переносе ремонта второй очереди ул. Большой Покровской на 2019 год. Об этом, со ссылкой на пресс-службу правительства и губернатора Нижегородской области, сообщает НИА "Нижний Новгород".

Как отметил глава города, перечень объектов программы "Формирование комфортной городской среды" нуждается в корректировке: "В связи с проведением Чемпионата мира существуют очень серьезные требования по безопасности. И завершающий ремонт Большой Покровской, чтобы его сделать качественно и с учетом мнений жителей, и с совершенно другим контролем качества на всех этапах, предлагаю перенести его на 2019 год".

Для выбора новых объектов для благоустройства в 2018 году Глеб Никитин предложил провести открытый опрос горожан.