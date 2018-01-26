Более 50 платных парковок планирует организовать администрация до конца года

Более 50 платных парковок планирует организовать администрация Нижнего Новгорода в 2018 году. сообщает департамент транспорта и связи горадминистрации.

Согласно информации, в соответствии с постановлением администрации, обустройство платных парковочных стоянок предусмотрено по 56 адресам. Парковки будут располагаться в верхней части города: улице Рождественской, Алексеевкой, Гоголя, Горького, Ошарской и других. С полным списком адресов будущих стоянок можно ознакомиться на сайте НИА "Нижний Новгород".

Проведение работ по обустройству парковок будет проводиться до конца текущего года. Часть парковочных пространств (в частности на пл. Горького и на ул. Ковалихинской) уже обустроена и готова к эксплуатации.