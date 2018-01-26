Движение по ул. Грузинской ограничат до конца декабря 2018 года

Движение транспорта по ул. Грузинской ограничат до конца декабря 2018 года. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород", со ссылкой на сайт Центра организации дорожного движения.

Порядок движения автотранспорта по улице изменится: согласно информации, дорога будет сужена до одной полосы в районе дома №31, в связи с ремонтом фасада здания.

Также изменения включают в себя снижение скорости на участке до 40 км/ч, которое будет действовать на отрезке дороги от дома №29 до дома №37.

Изменения вступят в силу с 1 февраля, и будут действовать до 25 декабря 2018 года.