Приостановить работу на время ЧМ должны будут 135 предприятий Нижегородской области

Перечень из 135 предприятий, которые должны будут приостановить деятельность опасных производств в период проведения Чемпионата мира по футболу, сформирован в Нижегородской области. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгороде", со ссылкой на министерство промышленности, торговли и предпринимательства.

Так, данный перечень был сформирован в соответствии с постановлением правительства РФ от 9 июня 2017 года, в котором говорится о мерах реализации указа президента России от 9 мая "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года". Постановление предполагает временную приостановку деятельности опасных производств, на которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества.

Имеются ввиду предприятия, расположенные в регионах проведения матчей Чемпионата. На них должны быть временно приостановлена деяельность опасных производственных объектов, а в случае невозможности выполнить условия данного постановления - руководитель организации обязан представить в региональный межведомственный оперативный штаб мотивированное предложение с обоснованием.

Как сообщается, облправительство уже начало информировать руководителей предприятий, включенных в перечень, о необходимости разработки мероприятий по временному прекращению работ. Контролировать ситуацию будет Ростехнадзор.