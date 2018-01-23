Авиакомпанией "Оренбуржье" возобновлены рейсы из Нижнего Новгорода в Ульяновск и Нижнекамск. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород", со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта "Стригино".

Согласно информации, "Оренбуржье" пришла на смену авиакомпании "Декстер", которая ранее выполняла рейсы по этим маршрутам. По расписанию, регулярные рейсы в указанные города будут выполнятся три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Основная перевозка осуществляется 17-ти местными воздушными судами L-410.