Владимир Панов лично проверил качество уборки дорог Нижнего

В ночь с 21 на 22 января глава Нижнего Новгорода Владимир Панов проверил качество уборки улично-дорожной сети города. Об этом, со ссылкой на пресс-службу городской администрации, сообщает Koza.Press.

Вместе с градоначальником ночью в снегопад бодрствовали руководитель административно-технической инспекции Иван Соловьев, замглавы администрации города Александр Герасименко и главы районов.

Как отметил глава города, в настоящее время стоит задача полностью ликвидировать последствия метели в Нижнем Новгороде в течение двух-трех дней