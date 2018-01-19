Нижегородские больницы получили 12 новых машин скорой помощи

Автомобили скорой помощи получили ЦРБ десяти моногородов Нижегородской области. Об этом сообщает НТА-Приволжье.

Церемония передачи ключей от новых машин прошла 18 января.

Новые скорые пополнили автопарк больниц Ардатовского, Балахнинского, Володарского, Выксунского, Городецкого, Княгининского, Кулебакского, Навашинского, Павловского районов.

Техника, оборудованная современным медоборудованием, закуплена на федеральные средства.

Как сообщил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский, за последние пять лет в регион поступило 350 автомобилей скорой медпомощи. Также он подчеркнул, что в первом квартале еще 29 автомобилей будут переданы Нижнему Новгороду в рамках подготовки к ЧМ-2018.