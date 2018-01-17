BMW объявляет федеральный конкурс для дизайнеров и художников

BMW «Прайм Моторс» и BMW Group Russia проводят федеральный конкурс для дизайнеров и художников. Участникам предлагают создать свой дизайн оклейки для нового автомобиля BMW X2. Победитель конкурса поедет на международную выставку современного искусства Art Bazel в Швейцарию. Результаты будут объявлены 3 марта на презентации модели BMW X2.

Заявки на участие в конкурсе принимает менеджер по маркетингу и рекламе BMW «Прайм Моторс» Дарья Балакина: Daria.Balakina@bmw-primemotors.ru

Прием заявок продлится до 26 января.

Автомобильный бренд BMW более сорока лет сотрудничает с ведущими арт-пространствами мира, а также курирует собственный проект ArtCars.

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