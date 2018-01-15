Сезон охоты на лосей закрывается в Нижнем Новгороде

Сезон охоты на лосей закрылся в Нижегородской области 15 января. Об этом сообщает НТА-Нижний Новгород, со ссылкой на региональный комитет госохотнадзора.

Отмечается, что данное решение касается всех групп лосей. Нарушителей сроков охоты ждет штраф в размере от 120 до 240 тыс. рублей.

Кстати, в 2017 году государственными инспекторами в области охраны окружающей среды комитета госохотнадзора Нижегородской области и ГКУ НО "Центр охраны животного мира" были выявлены 2, 353 тыс. нарушений, 20 фактов незаконной охоты, содержащих признаки уголовно-наказуемых деяний, изъято 152 единицы оружия.