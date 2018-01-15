В Нижний Новгород придут крещенские морозы

Крещенские морозы придут в Нижегородскую область. Об этом сообщает портал "Открытый Нижний".

Температуры около -6... -5°С продержится вплоть до вечера вторника. Магнитное поле в эти дни будет спокойным. Влажность воздуха не превысит 93%.

Резкое похолодание синоптики обещают в ночь со вторника на среду: температура упадет до -9... -12°С.

В среду, 17 января, температура воздуха днем будет держаться в районе отметки -13°С, но ощущаться будет как - 18°С. Такая погода простоит до пятницы, а уже в субботу, 20 января, станет заметно теплее - днем синоптики обещают -8°С и небольшой снег. В воскресенье, термометр не опустится ниже -5°С.