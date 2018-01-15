Инфляция в Нижегородской области в 2017 году составила 3,1%

Инфляция в Нижегородской области составила 3,1% за 2017 год. Со ссылкой на Нижегородстат об этом сообщает НИА "Нижний Новгород".

Согласно полученной информации, по отношению к декабрю 2016 года цены на продовольственные товары повысились в среднем на 0,2%. стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 2,5%, услуг - на 6,9%. Алкоголь стал дороже на 1,3%. Таким образом, уровень инфляции на потребительском рынке региона за январь-декабрь 2017 года составил 3,1%.

В 2016 году инфляция в Нижегородской области составила 5,4%, а уровень инфляции на потребительском рынке региона в 2015 году составлял 12,2%.