Монтаж фасадных мембран на стадионе "Нижний Новгород" завершен
Монтаж фасадных мембран завершен на строящемся к чемпионату мира по футболу стадионе "Нижний Новгород". Об этом, со ссылкой на сайт welcome2018.com, сообщает НИА "Нижний Новгород".
Как отмечается, ветрозащитные мембраны белого и синего цветов, выполненные из особо прочного материала, закреплены на 44 круглых колоннах.
Установленное за поясом из 88 трехгранных колонн волнообразное полотно, визуально отражающее мотивы волжского ветра и речного простора, стало хорошим фоном для восприятия внешнего фасада стадиона – говорится в сообщении.
Монтаж мембран был начат 5 декабря.
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