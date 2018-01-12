Итоги культурно-просветительского проекта "На языке искусства" подведут в НГХМ

В Нижегородском государственном художественном музее подведут итоги проекта "На языке искусства", целью которого являлось вовлечение школьников - инвалидов по слуху с детства в культурную жизнь города.

Как сообщается в пресс-релизе, в течение зимних каникул посетители музея знакомились с выставкой работ участников проекта. На выставке представлены интерьеры, натюрморты, портреты, выполненные в техниках акварели, сухой иглы, в рельефе.

Итоги социального культурно-просветительского проекта «На языке искусства» будут подведены 15 января в 15:30.

Отмечается, что важным результатом проекта является желание двух его участников, Андрея Кулагина и

Николая Воронина, продолжить обучение в изостудии Нижегородского государственного

художественного музея "Кремль-3".