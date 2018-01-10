Фестиваль "Спортивное Достояние" пройдет в Нижнем Новгороде
20 января в Нижнем Новгороде в ТЦ Небо на первом этаже пройдет фестиваль спорта, здорового образа жизни и семейного отдыха "Спортивное Достояние".
На фестивале можно будет увидеть показательные выступления различных федераций и спортивных клубов, бесплатно поучаствовать в мастер-классах, турнирах и даже соревнованиях.
Родители получат возможность пообщаться с профессиональными тренерами и инструкторами, дети - попробовать себя в том или ином виде спорта, а спортивные организации - презентовать свои услуги.
Вход бесплатный!
Подробная информация о том, как подать заявку от федерации для участия в фестивале - в официальном сообществе мероприятия.
20 января
12:00 - 19:00
ТЦ "НЕБО"
Вход - свобоный
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