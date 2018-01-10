Фестиваль "Спортивное Достояние" пройдет в Нижнем Новгороде

20 января в Нижнем Новгороде в ТЦ Небо на первом этаже пройдет фестиваль спорта, здорового образа жизни и семейного отдыха "Спортивное Достояние".

На фестивале можно будет увидеть показательные выступления различных федераций и спортивных клубов, бесплатно поучаствовать в мастер-классах, турнирах и даже соревнованиях.

Родители получат возможность пообщаться с профессиональными тренерами и инструкторами, дети - попробовать себя в том или ином виде спорта, а спортивные организации - презентовать свои услуги.

Вход бесплатный!

Подробная информация о том, как подать заявку от федерации для участия в фестивале - в официальном сообществе мероприятия.